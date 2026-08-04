Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, στην Αττική, τη Χίο, τα Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

– Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου, συμπεριλαμβανομένων των Ψαρών

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, οι αρμόδιες δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές αυξημένου κινδύνου παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού

Τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες , όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης Τη χρήση υπαίθριων ψησταριών

Το κάπνισμα μελισσών

Τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να παρακολουθούν τις οδηγίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όποιος αντιληφθεί πυρκαγιά πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, με στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.