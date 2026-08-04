ΗΠΑ: Στάχτη εκατοντάδες κτίρια από τις πυρκαγιές στην Ουάσινγκτον – 67.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

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Εκτεταμένες καταστροφές έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, καθώς εκατοντάδες κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν.

Οι κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους αντίκρισαν σπίτια μεταμορφωμένα σε στάχτη, καμένα οχήματα και εκτεταμένα ερείπια. Σε αρκετές περιπτώσεις, μόνο οι καμινάδες παρέμειναν όρθιες μέσα στις κατεστραμμένες ιδιοκτησίες.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα και γύρω από τη Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, συγκαταλέγονται στις καταστροφικότερες των τελευταίων ετών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών.

Παράλληλα, περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνταν από τις φλόγες.

«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη»

Οι κάτοικοι περιγράφουν πολλές από τις πληγείσες γειτονιές ως «εμπόλεμη ζώνη». Καμένα αυτοκίνητα, σκάφη παραμορφωμένα από τις υψηλές θερμοκρασίες και λιωμένοι κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαΐδια, ενώ ορισμένες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η Μίριαμ και ο Ντάνιελ Σιμ, ηλικίας 76 ετών, επέστρεψαν στο σπίτι όπου ζούσαν από το 2005 και αντίκρισαν μόνο συντρίμμια.

«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη. Δεν υπάρχει τίποτα να σώσουμε», δήλωσε η Μίριαμ, ενώ ο σύζυγός της εξέφρασε την αβεβαιότητά του για το κατά πόσο μπορούν, σε αυτή την ηλικία, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή.

Χωρίς νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, μετά τις μαζικές εκκενώσεις, είχαν καταγραφεί περίπου 300 αναφορές για αγνοούμενους.

Έως τη Δευτέρα, οι αρχές είχαν διευθετήσει όλες τις περιπτώσεις, εκτός από 14. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες αναφορές πιθανότατα αφορούν ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και όχι άτομα που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Εκτός ελέγχου παραμένουν τα πύρινα μέτωπα

Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το υπουργείο Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Οι φλόγες έχουν περάσει δρόμους και ποτάμια και έχουν κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την πόλη. Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ η προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας και η εξασθένηση των ανέμων διευκόλυναν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις προκαλούν ανησυχία, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή των ξηρών καιρικών συνθηκών. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει εκ νέου το έργο της κατάσβεσης και να ευνοήσει την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών.

Πηγή: AP