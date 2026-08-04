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Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 μετανάστες – Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι

Εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 50 αλλοδαπούς νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της πόλης.

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Κοινωνία

Λιμενικό, μετανάστες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.
  • Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συντόνισε την επιχείρηση, με εναέριο μέσο της Frontex να εντοπίζει τη λέμβο και πλωτό του Λιμενικού να περισυλλέγει με ασφάλεια τους περίπου 50 επιβαίνοντες.
  • Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συντόνισε την επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής

Εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε τη λέμβο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια, πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους περίπου 50 επιβαίνοντες.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες συνέβαλαν στην ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.

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