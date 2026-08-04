Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 μετανάστες – Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι

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Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συντόνισε την επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής

Εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε τη λέμβο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια, πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους περίπου 50 επιβαίνοντες.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες συνέβαλαν στην ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.