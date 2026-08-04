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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Αυγούστου

Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, τιμώνται οι Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω, οι οποίοι, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κρύφτηκαν σε σπηλιά για να αποφύγουν τους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Έπειτα από 194 χρόνια εμφανίστηκαν ζωντανοί, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα και απόδειξη της Ανάστασης των νεκρών. Γιορτάζουν, μεταξύ άλλων, οι Μαξιμιλιανός, Ξακουστός και Εξακουστοδιανός.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστή.
  • Οι Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω, που έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, κρύφτηκαν σε μία σπηλιά για να μην αρνηθούν την πίστη τους και κοιμήθηκαν χωρίς να ξυπνήσουν.
  • Μετά από 194 χρόνια, βρέθηκαν ζωντανοί, γεγονός που αποδείκνυε το αληθές της Αναστάσεως των νεκρών.

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Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστή

Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω

Οι Άγιοι Επτά Παίδες, τα ονόματα των οποίων είναι: Μαξιμιλιανός, Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος (ή Ιωάννης), Κωνσταντίνος και Εξακουστοδιανός, έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.).

Όταν ξέσπασαν απηνείς διωγμοί κατά των Χριστιανών, οι επτά παίδες μοίρασαν την περιουσία τους στους πτωχούς, εγκατέλειψαν την πόλη και κρύφτηκαν σε μία σπηλιά μέχρι να τελειώσει ο διωγμός. Έτσι δεν θα αναγκάζονταν να αρνηθούν την πίστη τους. Όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι οι διώκτες τους πλησίαζαν στο καταφύγιό τους, προσευχήθηκαν στο Θεό κατά την διάρκεια της νύχτας να πεθάνουν για να μην πέσουν στα χέρια των διωκτών τους. Ο Θεός εισάκουσε τη δέηση τους και το πρωί κοιμήθηκαν χωρίς να ξυπνήσουν. Ο βασιλιάς ανακάλυψε την κρυψώνα τους και διέταξε να φραγεί με μία μεγάλη πέτρα η είσοδος της σπηλιάς.

Μετά από 194 χρόνια (περί το 446 μ.Χ.), επί Θεοδοσίου του Μικρού, έκανε την εμφάνισή της στην Έφεσο κάποια αίρεση που δίδασκε κατά της ανάστασης νεκρών. Εκείνη, λοιπόν, την εποχή, κάποιο παιδί στην αγορά της Εφέσου αγόρασε ψωμί με το νόμισμα της εποχής του Δεκίου , γεγονός ανεξήγητο. Ανέκριναν το παιδί, που ήταν ο Iάμβλιχος και τους οδήγησε στη σπηλιά και βρήκαν ζωντανά και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν θαύμα Θεού που αποδείκνυε το αληθές της Αναστάσεως των νεκρών.

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