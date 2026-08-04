Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα – Καλύτερη η εικόνα στην Ψάθα

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Στο πέμπτο 24ωρο εισέρχεται η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των μετώπων και των αναζωπυρώσεων.

Η Πυροσβεστική έδωσε από νωρίς το πρωί της Τρίτης εντολή για την απογείωση των πρώτων εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα

Η εικόνα στην Ψάθα ήταν το βράδυ της Δευτέρας βελτιωμένη σε σύγκριση με εκείνη που επικρατούσε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν οι φλόγες εμφανίζονταν σε διαφορετικά σημεία της κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση και την επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, όταν η φωτιά είχε πλησιάσει την κατοικημένη ζώνη.

Το απόγευμα είχαν σταλεί μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ψάθα, τη Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν συνολικά μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Αναζωπύρωση μεταξύ Λούμπας και Ψάθας

Νέα αναζωπύρωση εκδηλώθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη και τις μικρότερες εστίες, καθώς οι καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη αναζωπύρωση και νέα εξάπλωση του μετώπου.

Ισχυρές δυνάμεις στη Λούμπα Μεγάρων

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν από το απόγευμα στην αραιοκατοικημένη περιοχή της Λούμπας. Παράλληλα, μηχανήματα έργου προχώρησαν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς προς τις κατοικίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα ή δύο πυροσβεστικά οχήματα είχαν αναπτυχθεί μπροστά από κάθε σπίτι, ενώ οι φλόγες δεν είχαν περάσει στις κατοικίες.

Ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παρέμεινε αυξημένος κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και κάτοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες πριν αυτές επεκταθούν.

Απαγόρευση κυκλοφορίας προς την Ψάθα

Η Αστυνομία έστησε το βράδυ της Δευτέρας σημείο ελέγχου στην επαρχιακή οδό Μεγάρων–Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης, και απαγόρευσε τη διέλευση οχημάτων προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από το σημείο επιτρέπεται να διέρχονται μόνο υδροφόρες, πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα που μεταφέρουν εθελοντές στα μέτωπα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Το βάρος της επιχείρησης επικεντρώνεται στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, στον περιορισμό των ενεργών εστιών και στην αποτροπή νέας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Meta Description: Στο πέμπτο 24ωρο βρίσκεται η μάχη με τη φωτιά στη Δυτική Αττική, με αναζωπύρωση μεταξύ Λούμπας και Ψάθας και ισχυρές δυνάμεις στα μέτωπα.

Σύνοψη: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για πέμπτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στη Δυτική Αττική. Η εικόνα στην Ψάθα παρουσίασε βελτίωση, ωστόσο νέα αναζωπύρωση εκδηλώθηκε μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.