Βολιβία: Εννέα νεκροί σε πέντε ημέρες στον πόλεμο για τον έλεγχο διακίνησης κοκαΐνης

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Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες στον νομό Σάντα Κρους, στη Βολιβία, σε ένα κύμα βίας που η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας αποδίδει στη σύγκρουση βραζιλιάνικων εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο διαδρομής διακίνησης κοκαΐνης.

Από την περασμένη Πέμπτη, η Αστυνομία έχει καταγράψει τέσσερις δολοφονίες σε αγροτική ιδιοκτησία, τον εντοπισμό δύο αποκεφαλισμένων σορών κοντά σε δρόμο και ακόμη τρεις δολοφονίες, μεταξύ των οποίων εκείνη ενός αστυνομικού.

Η σύγκρουση των βραζιλιάνικων οργανώσεων

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Βολιβίας, τα εγκλήματα διέπραξαν πληρωμένοι εκτελεστές, οι οποίοι φέρεται να έδρασαν για λογαριασμό δύο αντίπαλων βραζιλιάνικων εγκληματικών οργανώσεων.

Πρόκειται για την Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας (Primeiro Comando da Capital, PCC) και την Κόκκινη Διοίκηση (Comando Vermelho, CV), οι οποίες επεκτείνουν την επιρροή τους στη χώρα των Άνδεων.

Οι δύο οργανώσεις «μάχονται για διάδρομο μέσω του οποίου διακινητές μεταφέρουν ναρκωτικά στο εξωτερικό», δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι, από τότε που η κυβέρνηση Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, οι Αρχές έχουν συλλάβει και απελάσει από τη χώρα 17 ηγετικά στελέχη διεθνών εγκληματικών οργανώσεων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ουρουγουανός διακινητής ναρκωτικών Σεμπαστιάν Μαρσέτ, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, καθώς και ηγετικά στελέχη βραζιλιάνικων συμμοριών.

Οι επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι Αρχές έχουν κατασχέσει 58 ελαφρά αεροσκάφη, 360 ακίνητα και σχεδόν 300 τόνους κοκαΐνης.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταστρέψει 190 κρυφούς και παράνομους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Ο Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας θα ανοίξει γραφείο στη Βολιβία, στο πλαίσιο του διμερούς συντονισμού για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων.

Περίπου 250 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στην παραμεθόρια κοινότητα Σαν Ματίας, όπου κατοικούν περίπου 15.000 άνθρωποι και όπου διαπράχθηκαν οι περισσότερες από τις πρόσφατες δολοφονίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων εντάσσεται στην προσπάθεια των Αρχών να περιορίσουν τη δράση των εγκληματικών δικτύων και να αποτρέψουν νέα περιστατικά βίας στην περιοχή.

Η Βολιβία βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP