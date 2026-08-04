Σύρος: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σήμερα ο 41χρονος – Τι αναφέρει το υπόμνημα της οικογένειας

Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται σήμερα να βρεθεί αυτοπροσώπως ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα.

Το δικαστικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως πρότειναν η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετά τη διαφωνία τους για την προσωρινή μεταχείρισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, έως την Τετάρτη. Ο 41χρονος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να προστατεύσει τη σύζυγό του.

Οι αντιφάσεις που επικαλείται η οικογένεια

Η οικογένεια της γυναίκας και ο πρώην σύζυγός της κατέθεσαν, μέσω του συνηγόρου τους, υπόμνημα στο οποίο διατυπώνουν ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού και επισημαίνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι ο 41χρονος παρουσίασε διαφορετική εκδοχή κατά την αναπαράσταση και διαφορετική κατά την απολογία του.

Η οικογένεια θέτει επίσης ερωτήματα για τις κινήσεις της γυναίκας κατά την έξοδό της από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τη χτύπησε μέσα στην κατοικία, ενώ η οικογένεια διερωτάται πώς εκείνη κατάφερε, παρότι ήταν τραυματισμένη, να κινηθεί τόσο γρήγορα κατά την αποχώρησή της.

Παράλληλα, στο υπόμνημα αναφέρεται ότι ο 41χρονος υποστήριξε πως η διασώστρια του ΕΚΑΒ κρατούσε μαχαίρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν διευκρίνισε εάν η γυναίκα απείλησε τον ίδιο και τη σύζυγό του ή εάν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη ληστεία.

Τα στοιχεία και τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα έχουν τεθεί υπόψη του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο θα αποφασίσει για την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορουμένου.

Τα παιδιά της γυναίκας ζουν με τον πατέρα τους

Τα δύο παιδιά της γυναίκας έχουν μετακομίσει στην Αθήνα, όπου διαμένουν πλέον με τον πατέρα τους. Η οικογένεια ζητεί να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο πρώην σύζυγος της γυναίκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι δεν γνώριζε εάν οι δύο πλευρές διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι είχε προηγηθεί κάποιο τηλεφώνημα ή κάποια απειλή που οδήγησε την πρώην σύζυγό του στην κατοικία του κατηγορουμένου.

«Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί. Υπάρχει περίπτωση να σου τη δώσει έτσι ξαφνικά και να πεις ότι πάω να του κάνω κακό, ας πούμε, πάω να τον τρομάξω ή πάω να κάνω οτιδήποτε; Πρέπει κάτι να γίνει και να σου γυρίσει το μυαλό. Άμα σου γυρίσει το μυαλό, μετά από εκεί…».