ΗΠΑ: Δύο νεκροί από κυκλοσπορίαση στο Μίσιγκαν – Περισσότερα από 18.000 κρούσματα

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μίσιγκαν εν μέσω έξαρσης της κυκλοσπορίασης, μιας εντερικής νόσου που προκαλείται από μικροσκοπικό παράσιτο και μπορεί να οδηγήσει σε έντονη διάρροια και σοβαρή αφυδάτωση.

Οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας ανακοίνωσαν τους δύο θανάτους τη Δευτέρα. Πρόκειται για τους πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη παρασιτική λοίμωξη.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Μίσιγκαν ανέφερε ότι και οι δύο ασθενείς αντιμετώπιζαν υποκείμενα προβλήματα υγείας. Η εντερική νόσος και η αφυδάτωση που προκαλεί η λοίμωξη ενδέχεται να επιβάρυναν την κατάστασή τους.

Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή την ηλικία των δύο θυμάτων.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση

Το παράσιτο Cyclospora cayetanensis προκαλεί την κυκλοσπορίαση, προσβάλλει το έντερο και μεταδίδεται μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το βασικό σύμπτωμα της λοίμωξης είναι η διάρροια, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να παρουσιάσουν συχνές κενώσεις, κοιλιακές κράμπες, απώλεια βάρους και κόπωση.

Η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, ωστόσο οι θάνατοι από αυτή θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιοι. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που πάσχουν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο δρ. Τζόελ Κάμεγιερ, επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Γουέιν Στέιτ και στο Ιατρικό Κέντρο του Ντιτρόιτ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρά τα χιλιάδες περιστατικά κυκλοσπορίασης, οι θάνατοι που συνδέονται με τη νόσο παραμένουν εξαιρετικά σπάνιοι.

Περισσότερα από 18.000 κρούσματα

Οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 18.000 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα στο τρέχον κύμα της νόσου. Παράλληλα, στοιχεία από τις επιμέρους πολιτείες δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να ξεπερνά τις 20.000.

Η κυκλοσπορίαση εμφανίζεται συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες, καθώς οι θερμές και υγρές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παρασίτου.

Μέχρι σήμερα, το 2019 κατείχε το ρεκόρ των περισσότερων καταγεγραμμένων κρουσμάτων στις ΗΠΑ, με περίπου 4.700 περιστατικά.

Έρευνα για μαρούλι από το Μεξικό

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μεγάλης έξαρσης. Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξετάζουν ως πιθανή πηγή μετάδοσης μαρούλι από το Μεξικό, το οποίο σερβιριζόταν σε καταστήματα της αλυσίδας Taco Bell σε εννέα πολιτείες.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι αρχές είχαν συνδέσει 1.947 κρούσματα με το συγκεκριμένο τρόφιμο, ενώ τουλάχιστον 98 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνδέονται με την έξαρση και άλλα προϊόντα, εστιατόρια ή δίκτυα διανομής τροφίμων.

Η κυκλοσπορίαση παραμένει λιγότερο συχνή από άλλες τροφιμογενείς λοιμώξεις, όπως η σαλμονέλα και το βακτήριο E. coli. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχία στις υγειονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Πηγή: AP