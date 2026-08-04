Ομάν: Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα

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Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ένα φορτηγό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα μέσω του διαύλου VHF 16 και ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό. Παράλληλα, η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.