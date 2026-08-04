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Ομάν: Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα

Φορτηγό πλοίο ανέφερε μέσω του διαύλου VHF 16 ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Αλ Χασάμπ, στο Ομάν. Η UKMTO ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό και συνέστησε αυξημένη προσοχή στα πλοία που κινούνται στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ομάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν.
  • Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ένα φορτηγό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα μέσω του διαύλου VHF 16 και ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό. Παράλληλα, η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ένα φορτηγό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα μέσω του διαύλου VHF 16 και ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό. Παράλληλα, η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

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