National Bank Open: Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

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Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο National Bank Open του Καναδά, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ.

Οι διοργανωτές αφαίρεσαν την αναμέτρηση από το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η νέα ώρα έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη (5/8), εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.

Οι βροχοπτώσεις ανέτρεψαν το πρόγραμμα

Η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε από το βράδυ της Κυριακής (2/8) προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά και οδήγησε στην αναβολή πολλών αναμετρήσεων.

Οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσίασαν βελτίωση την επόμενη ημέρα. Οι διοργανωτές προχώρησαν έτσι σε νέες τροποποιήσεις και μετέθεσαν ακόμη περισσότερους αγώνες.

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν ήταν και εκείνη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μάρτιν Νταμ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο, περίπου στις 03:30 με 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8). Οι διοργανωτές, όμως, τον αφαίρεσαν από το πρόγραμμα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Αναμονή για τη νέα ώρα διεξαγωγής

Μέχρι στιγμής, οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τη νέα ώρα έναρξης. Ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του την Τετάρτη (5/8), εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα.