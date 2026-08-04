LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

National Bank Open: Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην αναβολή της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μάρτιν Νταμ στο National Bank Open. Η νέα ώρα έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Ζοάο Φονσέκα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο National Bank Open του Καναδά, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ.
  • Η νέα ώρα έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη (5/8), εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.
  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μάρτιν Νταμ (Νο. 100 της παγκόσμιας κατάταξης), με τον νικητή να προκριθεί στον δεύτερο γύρο όπου θα βρει τον Ζοάο Φονσέκα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο National Bank Open του Καναδά, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ.

Οι διοργανωτές αφαίρεσαν την αναμέτρηση από το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η νέα ώρα έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη (5/8), εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.

Οι βροχοπτώσεις ανέτρεψαν το πρόγραμμα

Η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε από το βράδυ της Κυριακής (2/8) προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά και οδήγησε στην αναβολή πολλών αναμετρήσεων.

Οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσίασαν βελτίωση την επόμενη ημέρα. Οι διοργανωτές προχώρησαν έτσι σε νέες τροποποιήσεις και μετέθεσαν ακόμη περισσότερους αγώνες.

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν ήταν και εκείνη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μάρτιν Νταμ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο, περίπου στις 03:30 με 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8). Οι διοργανωτές, όμως, τον αφαίρεσαν από το πρόγραμμα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Αναμονή για τη νέα ώρα διεξαγωγής

Μέχρι στιγμής, οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τη νέα ώρα έναρξης. Ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του την Τετάρτη (5/8), εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ