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Αιγαίο: 18 παραβιάσεις από 4 τουρκικά drones – Απογειώθηκαν οπλισμένα F-16

Τέσσερα τουρκικά drones τύπου Akinci παραβίασαν τον ΕΕΧ ανάμεσα από Λήμνο-Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου. Η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, απογειώνοντας οπλισμένα F-16 για αναγνώριση και αναχαίτιση.

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Πολιτική

Τουρκία, Drones
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία προχώρησε σε 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με 4 drones/UAV’s τύπου Akinci στο Αιγαίο.
  • Σε υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από τον Μάρτιο του 2023 προχώρησε η Τουρκία σήμερα. Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν ανάμεσα από Λήμνο – Λέσβο και Ανατολικά της Ρόδου.
  • Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών drones.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από τον Μάρτιο του 2023 προχώρησε η Τουρκία σήμερα με 4 drones στο Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε συνολικά 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) προχώρησαν σήμερα συνολικά 4 τουρκικά drones / UAV’s τύπου Akinci στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10.00 το πρωί και στη 1.00 το μεσημέρι ανάμεσα από Λήμνο – Λέσβο και Ανατολικά της Ρόδου.

Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών drones.

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