Αιγαίο: 18 παραβιάσεις από 4 τουρκικά drones – Απογειώθηκαν οπλισμένα F-16

Σε υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από τον Μάρτιο του 2023 προχώρησε η Τουρκία σήμερα με 4 drones στο Αιγαίο.
Του Χρήστου Μαζανίτη
Σε συνολικά 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) προχώρησαν σήμερα συνολικά 4 τουρκικά drones / UAV’s τύπου Akinci στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10.00 το πρωί και στη 1.00 το μεσημέρι ανάμεσα από Λήμνο – Λέσβο και Ανατολικά της Ρόδου.
Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών drones.