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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, 4 Αυγούστου, σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή και απευθύνει έκκληση στους πολίτες για προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή.
  • Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως το 199.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Παράλληλα όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

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Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
  • Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
  • Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

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