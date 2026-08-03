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Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από τσακάλι

Το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από τσακάλι σε παρκάκι στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και επέστρεψε στο σπίτι του. Οι αρμόδιες αρχές προγραμματίζουν σύσκεψη για τη λήψη μέτρων απώθησης άγριων ζώων στην περιοχή.

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Παιδί, νοσοκομείο
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο από το «Γ. Γεννηματάς» και επέστρεψε στο σπίτι του.
  • Το άγριο ζώο δάγκωσε το κοριτσάκι στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.
  • Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση του ζητήματος και τη λήψη μέτρων απώθησης άγριων ζώων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχθηκε επίθεση από τσακάλι, σε παρκάκι έξω από ταβέρνα, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γεννηματάς» και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη – Την δάγκωσε στο πρόσωπο και την έσερνε από την πλάτη

Το περιστατικό συνέβη περί τις 11 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας και ένα τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το άγριο ζώο δάγκωσε το κοριτσάκι στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες, το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές τις επόμενες μέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.

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