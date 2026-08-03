Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από τσακάλι

Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχθηκε επίθεση από τσακάλι, σε παρκάκι έξω από ταβέρνα, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γεννηματάς» και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Το περιστατικό συνέβη περί τις 11 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας και ένα τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το άγριο ζώο δάγκωσε το κοριτσάκι στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες, το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές τις επόμενες μέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.