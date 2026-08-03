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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Θλίψη: Πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν στη δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από δασικές πυρκαγιές – Δείτε χάρτη

Η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύει την τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, με περισσότερα από 480.000 στρέμματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία εννέα χρόνια, από το 2018 έως και το 2026. Η ανάλυση αυτή έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία συνεχίζει να μαίνεται

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζει να μαίνεται και σήμερα Δευτέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με αναζοπυρώσεις που τρομάζουν τους κατοίκους και ανησυχούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
  • Η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύει την τεράστια καταστροφή, καθώς περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια.
  • Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει πάνω από 480.000 στρέμματα, με την τελευταία στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026) να συνεχίζει να καίει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζει να μαίνεται και σήμερα Δευτέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με αναζοπυρώσεις οι οποίες τρομάζουν τους κατοίκους και ανησυχούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έρχεται για να αναδείξει την τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Αττική από το 2018 έως σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια.

Η επικαιροποίηση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2/8/2026.

Στη σχετική ανακοίνωση τα παραπάνω αποτελέσματα χαρακτηρίζονται “εντυπωσιακά και ανησυχητικά” και διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Οι πυρκαγιές:

  • Κινέτα, 2018: 56.000 στρέμματα
  • Γεράνεια Όρη 2021: 71.400 στρέμματα
  • Βίλια, 2021: 98.200 στρέμματα
  • Δερβενοχώρια 2023: 116.000 στρέμματα
  • Πάρνηθα, 2023: 61.000 στρέμματα
  • Πόρτο Γερμενό, 2026: Πάνω από 80.000 στρέμματα

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