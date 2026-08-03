Θλίψη: Πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν στη δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από δασικές πυρκαγιές – Δείτε χάρτη

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Συνεχίζει να μαίνεται και σήμερα Δευτέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με αναζοπυρώσεις οι οποίες τρομάζουν τους κατοίκους και ανησυχούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έρχεται για να αναδείξει την τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Αττική από το 2018 έως σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια.

Η επικαιροποίηση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2/8/2026.

Στη σχετική ανακοίνωση τα παραπάνω αποτελέσματα χαρακτηρίζονται “εντυπωσιακά και ανησυχητικά” και διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Οι πυρκαγιές: