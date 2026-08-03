Μαίνεται η φωτιά στο Τραγανό Ηλείας – Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο – ΦΩΤΟ

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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας.

Οι αρχές έχουν αποφασίσει τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της φωτιάς για λόγους ασφαλείας αλλά και επιχειρησιακής διευκόλυνσης. Το ρεύμα προς Πύργο είναι κλειστό.

«Με εντολή της Τροχαίας, πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνειού Ηλείας» αναφέρει η Ολυμπία Οδός.

Με εντολή της Τροχαίας, πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνειού Ηλείας. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) August 3, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 3 Αυγούστου, στις περίπου 14:15

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα).

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Πηνειού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.