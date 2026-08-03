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Καινούργιου: Φωτογραφίες από τις διακοπές στη Μύκονο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους – «Πιο γεμάτη από ποτέ η καρδιά μου »

παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές τους στιγμές, εκφράζοντας πως η καρδιά της είναι «πιο γεμάτη από ποτέ».

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Κατερίνα Καινούργιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Μύκονο επέλεξε η Κατερίνα Καινούργιου για τις καλοκαιρινές της διακοπές, στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή και της κόρης τους, Ξένιας.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις βόλτες και τις εξορμήσεις τους.
  • Ευδιάθετη και χαμογελαστή, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε χαρακτηριστικά: «…η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Μύκονο επέλεξε η Κατερίνα Καινούργιου για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ενώ μαζί τους έχουν φυσικά και την κόρη τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις βόλτες τους, τις εξορμήσεις στις παραλίες και τις χαλαρές στιγμές που απολαμβάνουν μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίζεται ευδιάθετη και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο της Μυκόνου και τον χρόνο που περνά με την οικογένειά της.

«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει… ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος… απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…», έγραψε η παρουσιάστρια του Alpha στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε:

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