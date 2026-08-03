Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Ψάθα: Οργή από τον πατέρα του Έλληνα συντονιστή – «Το πιλοτήριο ήταν το δεύτερο σπίτι του» λέει ο αδελφός του Δανού πιλότου

Θλίψη και οργή προκαλεί ο αδόκητος θάνατος των δυο πιλότων από τη σύγκρουση των δυο ελικοπτέρων τύπου «Bell» την Κυριακή 2 Αυγούστου κατά την πυρόσβεση στην περιοχή της Ψάθας .

Οργισμένο είναι το μήνυμα του πατέρα του Έλληνα συντονιστή, Γιώργου Θεοδωρόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος έγραψε: «Σήμερα έχασα τον γιό μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω γ@@@ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από το τάφο μου».

Ο πατέρας του άτυχου Έλληνα πιλότου αναφέρει, μάλιστα, ότι ο γιός του πρώτη φορά πετούσε μαζί με το Δανό πιλότο.

Ο Δανός πιλότος, ονόματι Rune Kyndal, ήταν 46ετών και ήταν πατέρας δυο παιδιών.

Ο αδελφός του, Tue Kyndal μιλώντας στον Alpha είπε: «Μιλήσαμε την ημέρα πριν το δυστύχημα. Μου έστειλε φωτογραφία του ελικοπτέρου που θα πετούσε. Ήταν πολύ υπερήφανος που θα πετούσε με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο ελικόπτερο. Είχε αποφασίσει από πολύ νωρίς ότι το πιλοτήριο θα είναι το δεύτερο σπίτι του».

«Πίστευε ότι είναι πολύ ασφαλές να πετά σε αποστολές αεροπυρόσβεσης. Είχε αφιερώσει τη ζωή του σε αποστολές αεροπυρόσβεσης», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένος. «Ο ίδιος ήταν βραβευμένος από την Αεροπορία του Καναδά για το γεγονός ότι είχε συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσεις αεροπυρόσβεσης με απόλυτη ασφάλεια», εξήγησε ο Tue Kyndal.