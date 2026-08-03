LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Ψάθα: Οργή από τον πατέρα του Έλληνα συντονιστή – «Το πιλοτήριο ήταν το δεύτερο σπίτι του» λέει ο αδελφός του Δανού πιλότου

Ο αδόκητος θάνατος δύο πιλότων, του Έλληνα Γιώργου Θεοδωρόπουλου και του Δανού Rune Kyndal, από τη σύγκρουση ελικοπτέρων τύπου «Bell» κατά την πυρόσβεση στην Ψάθα χθες, προκαλεί θλίψη και οργή. Ο πατέρας του Έλληνα πιλότου εξέφρασε την οργή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αδελφός του Δανού πιλότου μίλησε για την αφοσίωση του Rune στην αεροπυρόσβεση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη και οργή προκαλεί ο αδόκητος θάνατος των δυο πιλότων από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων τύπου «Bell» κατά την πυρόσβεση στην περιοχή της Ψάθας χθες.
  • Οργισμένο είναι το μήνυμα του πατέρα του Έλληνα πιλότου, Γιώργου Θεοδωρόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναφέρει, μάλιστα, ότι ο γιός του πρώτη φορά πετούσε μαζί με το Δανό πιλότο.
  • Ο αδελφός του Δανού πιλότου, Tue Kyndal, μιλώντας στον Alpha, είπε ότι ο Rune Kyndal είχε αφιερώσει τη ζωή του σε αποστολές αεροπυρόσβεσης και ήταν βραβευμένος από την Αεροπορία του Καναδά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θλίψη και οργή προκαλεί ο αδόκητος θάνατος των δυο πιλότων από τη σύγκρουση των δυο ελικοπτέρων τύπου «Bell» την Κυριακή 2 Αυγούστου κατά την πυρόσβεση στην περιοχή της Ψάθας .

Θλίψη: Πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν στη δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια από δασικές πυρκαγιές – Δείτε χάρτη

Οργισμένο είναι το μήνυμα του πατέρα του Έλληνα συντονιστή, Γιώργου Θεοδωρόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος έγραψε: «Σήμερα έχασα τον γιό μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω γ@@@ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από το τάφο μου».

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο ελληνικό FBI ανέθεσε την έρευνα ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

Ο πατέρας του άτυχου Έλληνα πιλότου αναφέρει, μάλιστα, ότι ο γιός του πρώτη φορά πετούσε μαζί με το Δανό πιλότο.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την έρευνα για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων – Πώς έγινε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Ο Δανός πιλότος, ονόματι Rune Kyndal, ήταν 46ετών και ήταν πατέρας δυο παιδιών.

Ο αδελφός του, Tue Kyndal μιλώντας στον Alpha είπε: «Μιλήσαμε την ημέρα πριν το δυστύχημα. Μου έστειλε φωτογραφία του ελικοπτέρου που θα πετούσε. Ήταν πολύ υπερήφανος που θα πετούσε με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο ελικόπτερο. Είχε αποφασίσει από πολύ νωρίς ότι το πιλοτήριο θα είναι το δεύτερο σπίτι του».

«Πίστευε ότι είναι πολύ ασφαλές να πετά σε αποστολές αεροπυρόσβεσης. Είχε αφιερώσει τη ζωή του σε αποστολές αεροπυρόσβεσης», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένος. «Ο ίδιος ήταν βραβευμένος από την Αεροπορία του Καναδά για το γεγονός ότι είχε συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσεις αεροπυρόσβεσης με απόλυτη ασφάλεια», εξήγησε ο Tue Kyndal.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ