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Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Ήταν εικόνα καταστροφής» αποκαλύπτει ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο

Η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προκάλεσε σοκ πανελληνίως, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο του συμβάντος. Ο ιπτάμενος γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο περιέγραψε την εικόνα ως «καταστροφή», με το ελικόπτερο να είναι κάθετα στον δρόμο, την άτρακτο διαλυμένη και να φλέγεται

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φωτιά στην Ψάθα - Σύγκρουση ελικοπτέρων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και πέρασε στην Αττική συγκλόνισε το πανελλήνιο.
  • Στο σημείο έφτασαν πρώτοι γιατροί και λοιπό προσωπικό, με τον ιπτάμενο γιατρό να καταθέτει στον ANT1: «Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή».
  • Το ελικόπτερο ήταν «κάθετα στον δρόμο, διαλυμένη η άτρακτος, να φλέγεται», ενώ τα στελέχη της αεροπυρόσβεσης επιχειρούν κάτω από ακραίες συνθήκες για να πολεμήσουν τις πυρκαγιές.

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Η σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική και ο θάνατος του πληρώματος του ενός, συγκλόνισαν το πανελλήνιο, ειδικά μετά το βίντεο από τη στιγμή που τα δύο ιπτάμενα μέσα “χτυπούν” το ένα το άλλο και καταλήγουν στο έδαφος.

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Στο σημείο έφτασαν πρώτοι γιατροί και λοιπό προσωπικό για βοηθήσουν τους τέσσερις ανθρώπους. Ο ιπτάμενος γιατρός, Γιώργος Ντούλας, που έφτασε πρώτος στο σημείο μίλησε στον ANT1.

«Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετα στον δρόμο, διαλυμένη η άτρακτος, να φλέγεται και όλοι οι συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούμε να σβήσουμε τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε».

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της αεροπυρόσβεσης επιχειρούν κάτω από ακραίες συνθήκες για να πολεμήσουν τις πυρκαγιές.

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