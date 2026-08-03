Συναγερμός στον Δούναβη: Η Ρουμανία ανατίναξε βράχο για να σώσει τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα σε λειτουργία – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση λόγω της ακραίας ξηρασίας, η Ρουμανία προχώρησε σήμερα σε ελεγχόμενη ανατίναξη βράχου στον Δούναβη, προκειμένου να εκτρέψει περισσότερο νερό προς τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα που παραμένει σε λειτουργία στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το ρουμανικό ναυτικό και είχε στόχο να εξασφαλίσει επαρκές νερό ψύξης για τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα, καθώς η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη λόγω του παρατεταμένου καύσωνα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια της περιοχής, αναφέρει το Reuters.

Την ίδια ώρα, στην Ουγγαρία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Πακς, θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί με τη σημερινή μειωμένη ισχύ μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

⚡️Militarii români au detonat o parte din stâncă pentru a crește debitul de apă în Dunăre, — Bloomberg. 👉 Actual 24. pic.twitter.com/YolA1zYiEF — nicolasorin19 (@nicolasorin19) August 3, 2026

Έκτακτο μέτρο για να φτάσει περισσότερο νερό στον αντιδραστήρα

Η ελεγχόμενη έκρηξη εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού και βράχων στον αέρα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κατασκευή προσωρινού φράγματος που θα κατευθύνει περισσότερο νερό προς το κανάλι από το οποίο τροφοδοτείται ο εναπομείνας αντιδραστήρας της Τσερναβόντα.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη.

«Κάθε μέρα μετά την Τετάρτη ή την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της οποίας λειτουργεί ο πυρηνικός σταθμός είναι ένα κέρδος», δήλωσε ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα.

«Μια μέρα λειτουργίας είναι τρεις φορές πιο αποδοτική από το κόστος αυτής της λειτουργίας».

Η κρατική εταιρεία Nuclearelectrica, που υπό φυσιολογικές συνθήκες καλύπτει περίπου το 20% των αναγκών της Ρουμανίας σε ηλεκτρική ενέργεια, είχε ήδη αναγκαστεί να θέσει εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο αντιδραστήρες της στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

🚨Tuna Nehrindeki kuraklık Romanya’yı alarma geçirdi! Cernavodă Nükleer Santralini çalışır durumda tutabilmek için kayalar patlatılarak suyun akışı yönlendirilmeye çalışılıyor! 🌊Nehirdeki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi üzerine, ülkedeki enerjinin yüzde 20’sini sağlayan… pic.twitter.com/y78PAeNKJC — Romanya Haber (@romanya_haber) August 2, 2026

Στο 10% της ισχύος ο πυρηνικός σταθμός του Πακς

Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη και στην Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός του Πακς, συνολικής ισχύος δύο γιγαβάτ και βασικός πυλώνας της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, λειτουργεί σήμερα με λίγο περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του λόγω της ιστορικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη.

«Σήμερα και ίσως αύριο η τελευταία τουρμπίνα που παράγει 240 μεγαβάτ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ.

«Αυτό είναι πολύ καλό νέο, καθώς η πλήρης παύση λειτουργίας του εργοστασίου μπορεί να αποφευχθεί σε μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο σταθμός θα τεθεί εκτός λειτουργίας αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Romania’s military detonated part of the Danube riverbed to redirect water towards the Cernavoda Nuclear Power Plant after prolonged drought and extreme heat pushed the river to record-low levels. pic.twitter.com/sSyE1ydqq4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026

Εθελοντικές περικοπές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις στη λήψη έκτακτων μέτρων εξοικονόμησης.

Στη Ρουμανία, τα εργοστάσια αυτοκινήτων της Dacia και της Ford ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 200 MW.

Στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ, οι εθελοντικές μειώσεις στην κατανάλωση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις περιόρισαν τη ζήτηση κατά περίπου 700 MW την Κυριακή, αποσυμφορώντας σημαντικά το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετέχουν στην προσπάθεια βρίσκεται και η φαρμακευτική Richter, η οποία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περισσότερο από 50% για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, ενώ θα διαθέτει καθημερινά στο δίκτυο 4 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από το φωτοβολταϊκό της πάρκο.