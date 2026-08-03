ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομ Λουσέ έως το 2030

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Την απόκτηση του Τομ Λουσέ από τη Νις ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή του με τον 23χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Ο Λουσέ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έως τις 30 Ιουνίου 2030. Ο Γάλλος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Νις και έχει καταγράψει 89 συμμετοχές και επτά γκολ με την πρώτη ομάδα του γαλλικού συλλόγου.

Η πορεία του στη Νις

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στη Μανόσκ της νότιας Γαλλίας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ίστρ.

Σε ηλικία 18 ετών μετακινήθηκε στη Νις, όπου ακολούθησε όλα τα στάδια εξέλιξης μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 αποτελούσε σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας, ενώ έχει αγωνιστεί και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021. Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».