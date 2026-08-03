Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν: «Η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη, διάλεξα τους καλύτερους στην αποστολή» – ΒΙΝΤΕΟ

Την άποψη ότι η πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League δεν θα είναι εύκολη και πως θα κριθεί και στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν εξέφρασε ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (4/8, 21:00) πρώτης αναμέτρησης με την ολλανδική ομάδα στο Γεώργιος «Καραϊσκάκης» για τον Γ΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, ο Ισπανός προπονητής τόνισε ότι έχει κίνητρο για τέτοιες βραδιές για και πως η ομάδα του θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη Ναϊμέγκεν. Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στις επιλογές του για την αποστολή, υπογραμμίζοντας ότι διάλεξε τους παίκτες που θεωρούσε καλύτερους για την διεκδίκηση της πρόκρισης.

Αναλυτικά ο Βάσκος τεχνικός μίλησε:

Για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και το τι έχει στο μυαλό του για ένα τόσο σημαντικό ματς: «Φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία και είναι ευχαριστημένος. Τα αποτελέσματα των φιλικών δεν είναι καλά, αλλά είναι καλή η προετοιμασία και ελπίζουμε πως αύριο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον πρώτο μας αντίπαλο».

Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και το τι περιμένει: «Είναι ιδιαίτερη η αίσθηση του να έχεις την ευκαιρία να πάρεις μέρος στην κορυφαία διοργάνωση. Ξέρουμε πως η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη. Έχω κίνητρο για τέτοιες βραδιές, είμαι σίγουρος πως δεν θα κριθεί σε ένα μόνο παιχνίδι η πρόκριση και ελπίζω να κερδίσουμε και στα δύο παιχνίδια».

Για το τι τον προβληματίζει από τη Ναϊμέγκεν και αν είναι πρόβλημα οι τραυματισμοί των Έσε και Σιπιόνι: «Είναι μια τολμηρή ομάδα, ίσως η πιο τολμηρή που έχουμε δει και μπορεί να παίξει επιθετικά. Πρόκειται για μια ομάδα που σίγουρα θα δημιουργήσει κινδύνους. Όσον αφορά τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν στην προετοιμασία, αλλά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε κι όποιος το κάνει να το κάνει καλά».

Για το αν ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει: «Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και μόνο 17 θέσεις. Αυτές τις θέσεις τις διαλέγω εγώ και διάλεξα όσους θεωρώ καλύτερους για να περάσουν σε αυτόν τον προκριματικό γύρο».

Για τις μεταγραφές και την ενσωμάτωσή τους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα: «Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, υπάρχει πολύς χρόνος για να φύγει και να έρθει κάποιος. Διαφωνώ με αυτό, θα έπρεπε να κλείνει η αγορά όταν ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Στο τέλος θα μείνουμε 25 και θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστούν όλοι».

Για το αν τα προκριματικά μπορούν να δώσουν καλύτερο ρυθμό σε μια ομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα: «Στην πραγματικότητα ξεκινούν νωρίτερα τα επίσημα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να μπούμε στο Champions League, είναι σημαντικά και αυτά τα ματς κυρίως γιατί θέλουμε να είμαστε στη διοργάνωση».

Για τον προπονητή της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρόιντερ, το πόσο καλά τον γνωρίζει και το πόσο διαφέρουν τα συστήματά τους: «Γνωριζόμαστε χρόνια από την Καστεγιόν, τον έχουμε παρακολουθήσει και λέγανε πως το παιχνίδι του ήταν διαφορετικό. Πιστεύουμε πως και τώρα είναι το ίδιο. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς».

Μουζακίτης: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League»

Τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για τα δύο ματς με τη Ναϊμέγκεν, ενώ τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο κίνητρο για να παίξει ο Ολυμπιακός ξανά στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος μέσος μίλησε:

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για καλή σεζόν. Ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό να γυρίσουμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχθεί όπως μόνο αυτό ξέρει και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε χαρά».

Για την πρώτη εμπειρία του στα προκριματικά και πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία: «Είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω προκριματικά. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Η βασική διαφορά είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι ίδιο. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στο πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέγκεν και να κερδίσουμε».

Για το γεγονός ότι πέρυσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Champions League και αν του δίνει έξτρα κίνητρο: «Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Το Champions League δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω να ακολουθήσει και φέτος και να κάνουμε τα καλύτερά μας παιχνίδια εκεί».

Για το γεγονός ότι είναι εντός έδρας το παιχνίδι και πως έκαναν προετοιμασία στην Ολλανδία: «Βοηθάνε τα φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε εδώ, θα μας δώσει ώθηση ο κόσμος».

Για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου: «Ο Μορ και ο Τάντιτς είναι οι πιο γνωστοί. Τον Τάντιτς τον έβλεπα από μικρός έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι χαρά και τιμή να παίξω απέναντί τους».