Europa League: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ – Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) στα πλέι οφ του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ. Ο ΟΦΗ θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι.
  • Ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League.
  • Οι πρώτοι αγώνες για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 27/8. Εάν ο ΟΦΗ αποκλειστεί στα πλέι οφ, συνεχίζει στο Conference League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον Γ΄ προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 27/8.

Στο μεταξύ, ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) είναι το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη league phase της διοργάνωσης. Οι Κρήτες θα δώσουν το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Υπενθυμίζεται ότι, εάν ο ΟΦΗ αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League, συνεχίζει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» στη league phase του Conference League.

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