Europa League: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ – Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ

Τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον Γ΄ προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 27/8.

Στο μεταξύ, ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) είναι το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη league phase της διοργάνωσης. Οι Κρήτες θα δώσουν το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Υπενθυμίζεται ότι, εάν ο ΟΦΗ αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League, συνεχίζει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» στη league phase του Conference League.