Drone κατέπεσε σε παραλία στο Κρασνοντάρ έπειτα από αναχαίτισή του – Έξι νεκροί και 10 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν όταν drone κατέπεσε σε πολυσύχναστη παραλία στο χωριό Αρχίπο-Οσίποβκα, κοντά στο Γκελεντζίκ της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατά τη διάρκεια νυχτερινής ουκρανικής επιδρομής και τα συντρίμμια του έπεσαν στην παραλία, προκαλώντας τα θύματα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δήλωσε ότι οι απώλειες προκλήθηκαν από τα συντρίμμια του drone και όχι από άμεσο πλήγμα. Είχε αρχικά ανακοινώσει απολογισμό τριών νεκρών και 13 τραυματιών, όμως αργότερα οι τοπικές αρχές αναθεώρησαν τα στοιχεία σε τέσσερις νεκρούς και 10 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Οι ρωσικές αρχές απέδωσαν το περιστατικό σε ουκρανικό drone, υποστηρίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν πολιτικές υποδομές, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Βίντεο και μαρτυρίες

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν drone να προσεγγίζει την παραλία ενώ ακούγονται πυρά από την αντιαεροπορική άμυνα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το αεροσκάφος αλλάζει πορεία και πέφτει κοντά στους λουόμενους, ακολουθούμενο από έκρηξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν σε τοπική ομάδα του VKontakte, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας επιχειρούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Κάτοικοι ανέφεραν ότι ένα drone συνετρίβη σε βουνό αφού καταρρίφθηκε, ενώ δεύτερο κατέπεσε κοντά σε παραλιακό χώρο αναψυχής. Μάρτυρες υποστήριξαν ακόμη ότι πριν από το περιστατικό δεν είχαν ηχήσει σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Αναφορές για πιθανό στόχο κοντά στην παραλία

Το ουκρανικό κανάλι Supernova στο Telegram υποστήριξε ότι στόχος του drone ήταν ιδιωτική εγκατάσταση αναψυχής που συνδέεται με την NPO Mashinostroyeniya, ρωσική αμυντική βιομηχανία με έδρα κοντά στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, το drone κατέπεσε περίπου 300 μέτρα πριν από την εγκατάσταση, όπου φέρεται να διέμεναν στελέχη της εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η NPO Mashinostroyeniya αναπτύσσει πυραυλικά και διαστημικά συστήματα και συγκαταλέγεται στις εταιρείες που έχουν τεθεί υπό ουκρανικές κυρώσεις.

Κοντά στο λεγόμενο «Παλάτι του Πούτιν»

Σύμφωνα με τους Moscow Times, το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται περίπου 22 χιλιόμετρα από την πολυτελή έπαυλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, γνωστή ως «Παλάτι του Πούτιν».

Το συγκρότημα έγινε γνωστό διεθνώς μετά από έρευνα του εκλιπόντος Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος υποστήριξε ότι κατασκευάστηκε με κεφάλαια που αποκτήθηκαν μέσω διαφθοράς. Οι ρωσικές αρχές έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι το ακίνητο ανήκει στον Βλαντίμιρ Πούτιν.