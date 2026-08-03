Κυψέλη: Ο 26χρονος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βρετανίδας έστελνε παραπλανητικά μηνύματα – Τις τελευταίες κινήσεις της 38χρονης χαρτογραφούν οι Αρχές

Νέα στοιχεία για τον 26χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς έστελνε παραπλανητικά μηνύματα σε γνωστούς της 38χρονος προκειμένου να αποπροσανατολίσει τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που ερευούσαν την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος μετά τη δολοφονία, απενεργοποίησε το κινητό της άτυχης Βρετανίας, προμηθεύτηκε ένα καινούριο άγνωστο νούμερο και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς της 38χρονης, όπως τους γονείς της, στη σύντροφό του αλλά και στον εαυτό του. Στα μηνύματα έλεγε πως είναι τζιχαντιστής και δράστης της δολοφονίας της 38χρονης, την οποία σκότωσε για λόγους θρησκείας.

Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος

Όπως έγραψε το enikos.gr, ο 26χρονος που συνελήφθη έχει παραδεχτεί στη σύντροφό του ότι δολοφόνησε την 38χρονη επειδή όπως ισχυρίζεται προσπάθησε να «κάνει χριστιανή τη φίλη του». Στους αστυνομικούς ο 26χρονος δεν έχει ομολογήσει τη δολοφονία και υποστηρίζει ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη και την μετέφερε με τη βαλίτσα για να μην μπλέξει. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι πήρε την τραπεζική της κάρτα και προχώρησε σε αναλήψεις χρημάτων.

Τις τελευταίες κινήσεις της 38χρονης χαρτογραφούν οι Αρχές

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ανέφερε πως παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σήψη στη σορό λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σορός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σορό να πάρουν αποτυπώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πολλή μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά κατάφεραν να ταυτοποιήσουν αυτή τη γυναίκα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από τη στιγμή της ταυτοποίησης ξεκίνησε ουσιαστικά η κύρια φάση της έρευνας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη εξετάσει μάρτυρες και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της 38χρονης από την άφιξή της στην Ελλάδα τον Ιούνιο μέχρι την εξαφάνισή της.

«Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά που χάθηκαν τα ίχνη της ουσιαστικά και από τους οικείους της, εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, που κινούνταν αυτή η γυναίκα και τι της συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σορό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί», σημείωσε.

Τέλος, ως προς το αν πιστεύει ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει τόνισε «Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα Ανθρωποκτονιών, θεωρώ ναι, ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι».