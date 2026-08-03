Φωτιά στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα – Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

Εκκενώνεται η Ψάθα καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει στον οικισμό, με μήνυμα του 112 να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα.

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Φωτιά, Δυτική Αττική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 4η ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.
  • Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, ενώ άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα.
  • Εκκενώνεται η Ψάθα, με το 112 να αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 4η ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.

Εκκενώνεται η Ψάθα

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

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