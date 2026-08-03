Φωτιά στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα – Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

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Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 4η ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.

Εκκενώνεται η Ψάθα

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.