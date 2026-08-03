Meteo: Ισχυρό μελτέμι 15ετίας με ριπές ανέμου έως 150 χιλιόμετρα την ώρα

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Ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι καταγραφές έδειξαν εξαιρετικά ισχυρές ριπές ανέμου σε περιοχές της Αττικής, της νότιας Κρήτης και της Εύβοιας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 150 km/h.

Η ανακοίνωση του Meteo

«Μετά από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους 3 καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα Ετησίων ανέμων/μελτεμιών, έχουμε τα παρακάτω δεδομένα για τους θυελλώδεις ανέμους τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026:

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μ έγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022). Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμό μας στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h αλλά επειδή ο σταθμός λειτουργεί ένα έτος δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος.

Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μ έγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).

Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Εν κατακλείδι, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών».

Ενισχυμένα μελτέμια και αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης, οι οποίες επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των μελτεμιών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Η κλιματική αλλαγή έχει συμβάλει σε μεταβολές της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τάση ενίσχυσης της βαροβαθμίδας ανάμεσα στα βόρεια και βορειοδυτικά Βαλκάνια και τις περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί την επικράτηση ισχυρών βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων σε μια ζώνη που εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη, μέσω της κεντρονότιας Εύβοιας και της Αττικοβοιωτίας, έως τη νότια και νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Οι συγκεκριμένοι άνεμοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια, περιορισμένη εξασθένηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και, σε αρκετές περιπτώσεις, υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με το κλασικό μελτέμι.

Παράλληλα, σε υπήνεμες περιοχές, το ανάγλυφο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ενίσχυση, αύξηση της θερμοκρασίας και δημιουργία ιδιαίτερα ισχυρών ριπών.