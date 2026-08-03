Άντζελα Δημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της εγγονής της – «Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές…»

Τα γενέθλιά της είχε την 1η Αυγούστου η κόρη της Όλγας Κιουρτσάκη και εγγονή της Άντζελας Δημητρίου. Η «λαίδη του λαϊκού τραγουδιού», έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την σημαντική αυτή μέρα για την τριών ετών πλέον Αγγελική-Μιχαέλα.

Στη δημοσίευσή της, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε ένα βίντεο από τα γενέθλια της εγγονής της. Το γλυκό παιδί μιλώντας στην κάμερα λέει ότι γίνεται τριών, ενώ στη συνέχεια περιεργάζεται την τούρτα της, η οποία είναι διακοσμημένη με διάφορα ζωάκια.

Η Άντζελα Δημητρίου έχει γράψει στη λεζάντα: «Η “ευτυχία” μας έγινε 3 χρονών! Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και να κυνηγάς τα όνειρά σου, μικρό μας αστέρι! Χρόνια πολλά, Μιχαέλα-Αγγελική μας!».