Κατερίνα Παπουτσάκη: «Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει να διαχειριστείς νέες καταστάσεις»

Για τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας στη ζωή της, αλλά και για την προσωπική διαδρομή αυτογνωσίας που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξή της στη «Secret» και τη Μαριάνθη Κούνια.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, εξηγώντας πως οι δυσκολίες που αντιμετώπισε την ώθησαν να στραφεί περισσότερο προς τον εαυτό της και να αναζητήσει τρόπους ουσιαστικής φροντίδας της ψυχικής της υγείας.

«Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση. Εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτό, δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι εμπειρίες και οι δυσκολίες που πέρασε αποτέλεσαν αφορμή για να δουλέψει περισσότερο με τον εαυτό της. «Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου», είπε.

Μιλώντας για το κατά πόσο αυτή η διαδικασία τη βοήθησε, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Ναι, πολύ. Τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω».

Τέλος, η ίδια υπογράμμισε ότι η προσωπική εξέλιξη είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς οι αλλαγές και οι νέες συνθήκες της ζωής δημιουργούν διαρκώς νέες προκλήσεις. «Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστείς νέες καταστάσεις», κατέληξε.