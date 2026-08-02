Ρούλα Κορομηλά για Ελεάνα Βραχάλη: «Μας προσέφερε μια κοινή γλώσσα στα κρυμμένα μας συναισθήματα…»

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Την βαθιά της εκτίμηση προς την Ελεάνα Βραχάλη εξέφρασε η Ρούλα Κορομηλά, μέσα από μία δημοσίευση που έκανε την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο προφίλ της στο Instagram.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια, τόνισε στην ανάρτησή της στη πλατφόρμα, πως η επιτυχημένη στιχουργός «με αφοπλιστική ευαισθησία δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο που τραγουδάμε τον έρωτα αλλά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και τις σχέσεις μέσα από τον στίχο της».

Συγκεκριμένα, στο post της η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε μαζί με την Ελεάνα Βραχάλη. Οι δύο γυναίκες, στο στιγμιότυπο ποζάρουν χαμογελαστές στον φακό της κάμερας.

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε τη φωτογραφία, η παρουσιάστρια έγραψε: «Οι στιγμές με την Ελεάνα Βραχάλη δραπετεύουν από τους δείκτες του ρολογιού. Με αφοπλιστική ευαισθησία δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο που τραγουδάμε τον έρωτα αλλά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και τις σχέσεις μέσα από τον στίχο της.

Η γυναίκα που νίκησε τον θόρυβο με τις λέξεις της. Μας προσέφερε μια κοινή γλώσσα στα κρυμμένα μας συναισθήματα. Η γυναίκα που έκανε τη σιωπή μας στίχο. Γνωρίζοντας αυτό το χαρισματικό και αξιοπρεπές πλάσμα το οποίο διακρίνεται για την σεμνότητα και την δοτικότητα του διαπιστώνεις ότι η πορεία της μας υπενθυμίζει πως η μεγαλύτερη νίκη είναι να παραμένεις ευάλωτος και ταυτόχρονα δυνατός, ανίκητος, αξιοπρεπής.

Αυθεντική και επιδραστική δημιουργός εκατοντάδων επιτυχημένων τραγουδιών η Ελεάνα είναι μια σπάνια και αθόρυβη δύναμη που λυτρώνει… Είναι μια φίλη καρδιάς. Είναι ο άνθρωπος μας».