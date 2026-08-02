Πρώτο θέμα σε διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Πρώτο θέμα σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ έχει γίνει η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα. BBC, Reuters και βρετανικά ταμπλόιντ μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά.

Το BBC σημειώνει ότι η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα που τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο δυτικά της Αθήνας. Το βρετανικό δίκτυο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα εναέρια μέσα, με τους ισχυρούς ανέμους και τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα να καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κάθε αποστολή.

Reuters: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Το Reuters μετέδωσε την είδηση ως έκτακτη. Το διεθνές πρακτορείο αναφέρει ότι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, δυτικά της Αθήνας, και ότι αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα πληρώματα.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα δίνει τις τελευταίες ημέρες μάχη με πολλές μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες τροφοδοτούνται από θυελλώδεις ανέμους και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Η είδηση αναπαράγεται ήδη από σειρά διεθνών ιστοσελίδων και βρετανικών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιχειρησιακές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Τα δημοσιεύματα συνδέουν τη σύγκρουση με τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στη νότια Ευρώπη, όπου Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες πυρκαγιές, αποτέλεσμα των παρατεταμένων καυσώνων και των ισχυρών ανέμων.