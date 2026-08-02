Μητσοτάκης: «Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν μας γεμίζει όλους με οδύνη»

Την βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την τραγωδία στη Ψάθα, όπου ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στη δυτική Αττική.

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.»