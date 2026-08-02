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Μαρινάκης για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

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Πολιτική

«Εκλογές το 2027», αποσαφήνισε ο Παύλος Μαρινάκης
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«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες» σημειώνει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

«Αιωνία του η μνήμη» καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

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