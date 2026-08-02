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Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ενημερώθηκαν για τα πύρινα μέτωπα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενημερώθηκαν για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας, Συντονιστικό, Πολιτική Προστασία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας για να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, ειδικά στην Αττικοβοιωτία, και το τραγικό συμβάν με τα ελικόπτερα.
  • Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενημερώθηκαν για τον αγώνα των πυροσβεστών και τον νυχτερινό προγραμματισμό υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκε στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να εκφράσει τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου.

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ήταν στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.

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