ΣΥΡΙΖΑ: Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζωών στη μάχη με τις φλόγες

Η τραγική απώλεια των δύο χειριστών ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα, μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο, βυθίζει τη χώρα στο πένθος, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ