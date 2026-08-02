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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Εθελοντής έσωσε δεκάδες σπίτια αλλά κάηκε το δικό του – «Δεν βρέθηκε κάποιος να το γλιτώσει» – ΒΙΝΤΕΟ

Η περιοχή της Μάνδρας και οι γύρω περιοχές αγωνίζονται ενάντια σε καταστροφικές πυρκαγιές, με τους κατοίκους και τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη ενάντια στις φλόγες που ενισχύονται από θυελλώδεις ανέμους. Ειδικότερα, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης Γρηγόρης Κίζας έσωσε δεκάδες σπίτια συνανθρώπων του, αλλά έχασε το δικό του στην πυρκαγιά

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Φωτιά,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κάτοικοι της Μάνδρας αγωνίζονται άυπνοι επί σχεδόν τρεις μέρες, πολεμώντας τις φλόγες πλάι στους πυροσβέστες για να σώσουν τα σπίτια τους.
  • Στα πύρινα πεδία μεταφέρονται εικόνες θλίψης και καταστροφής, με το Γερμενό και τη Βένιζα να έχουν καεί ολοσχερώς, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι γιγαντώνουν τις φλόγες.
  • Ο εθελοντής δασοπυροσβέστης Γρηγόρης Κίζας έσωσε δεκάδες σπίτια, ωστόσο το δικό του κάηκε ολοσχερώς, καθώς, όπως δήλωσε, «δεν βρέθηκε κάποιος να το γλιτώσει».

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Είναι άυπνοι επί σχεδόν τρεις μέρες. Με κλαδιά και μάνικες, με ότι διαθέτουν, πολεμούν τις φλόγες. Οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική αγωνίζονται να μην χάσουν τα σπίτια και την περιοχή τους, πλάι στους πυροσβέστες, σε τούτη την άνιση μάχη.

Κάποιες στιγμές οι διαταγές είναι αμείλικτες. Καλούνται ακόμα και οι εθελοντές να αποχωρήσουν άμεσα. Όπως και οι πυροσβέστες. Είναι η στιγμή που η φωτιά δεν τιθασεύεται, δεν υποχωρεί και κινδυνεύει η ζωή τους.

«Το Γερμενό κάηκε όλο. Η Βένιζα κάηκε. Ένας χαλασμός. Το μέτωπο πιάνει από τον Κιθαιρώνα και μετά τη Βένιζα. Τρία ελικόπτερα ρε παιδιά;» Η απόγνωση του εθελοντή στον Alpha είναι χαρακτηριστική.

Οι θυελλώδεις άνεμοι γιγαντώνουν τις φλόγες. «Έχει αρκετές ζημιές», λέει κάτοικος της περιοχής. Σε απόγνωση και ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων.

Γρηγόρης Κίζας, εθελοντής δασοπυροσβέστης: Έσωσε δεκάδες σπίτια όχι το δικό του

Ο Γρηγόρης Κίζας είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης στα Βίλια. Πάλεψε τρεις ημέρες με τις φλόγες και κατόρθωσε να σώσει δεκάδες σπίτια. Όχι όμως το δικό του. Μάλιστα, το έμαθε λίγο πριν μιλήσει στην κάμερα του Alpha:

«Δυστυχώς η τραγική ειρωνεία είναι αυτή. Είμαστε εθελοντές, έχουμε γλιτώσει σπίτια συνανθρώπων, έχουμε γλιτώσει περιουσίες. Εχτές δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε. Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια.»

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