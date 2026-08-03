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Πάνω από 7.000 στρέμματα η πληγείσα έκταση από τη φωτιά στην Αιγιάλεια – ΦΩΤΟ

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φωτιά,Αιγιάλεια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας. – Συγκεκριμένα, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.264 στρέμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus. – Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus. Συγκεκριμένα, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.264 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping , κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Δείτε τους σχετικούς χάρτες και τον πίνακα από την Υπηρεσία Copernicus:

Φωτιά, Αιγιάλεια, καμένα

Φωτιά, Αιγιάλεια, καμένα

Φωτιά, Αιγιάλεια, καμένα

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