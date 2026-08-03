Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Νέα στοιχεία για το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης – Τι αναφέρει η έκθεση αυτοψίας

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Πρόσθετα στοιχεία ζήτησε η εισαγγελέας Θηβών, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος των κατηγορουμένων για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία, μετά την τραγωδία με το ελικόπτερο.

Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και ιδιοκτήτης της τεχνικής εταιρείας που κατασκεύασε το ιδιωτικό εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου. Από το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης αυτοψίας

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε τη Δευτέρα την έκθεση αυτοψίας των εξειδικευμένων ερευνητών της Πυροσβεστικής. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση καταγράφουν φθορές και καμένα σημεία στους αγωγούς του δικτύου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, η ταλάντωση των αγωγών προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες αλλοιώσεις δεν προκλήθηκαν μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά προϋπήρχαν.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο χώρος γύρω από το ιδιωτικό δίκτυο του αιολικού πάρκου δεν είχε καθαριστεί, όπως προβλέπεται από τα μέτρα πυροπροστασίας.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες

Ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας 71χρονος ηλεκτροτεχνίτης αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, 4 Αυγούστου. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν συνολικά πέντε κατηγορίες, από τις οποίες οι τρεις έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Ενώπιον του εισαγγελέα Θηβών αναμένεται να παρουσιαστεί και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου. Οι Αρχές τον αναζήτησαν, αλλά δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν ώστε να τον συλλάβουν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, το οποίο εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η προηγούμενη πυρκαγιά στο ίδιο δίκτυο

Η κατασκευή του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου του 2026. Στις 27 Ιουνίου εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στην περιοχή.

Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου εξέφρασε παράπονα και ζήτησε από τον δήμαρχο και την τεχνική εταιρεία του να πραγματοποιήσουν άμεσα τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να αποτραπεί νέο συμβάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν. Η νέα μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ίδιο δίκτυο, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο όπου είχε ξεκινήσει η πρώτη φωτιά.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα τεχνικά ευρήματα, τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκομένων.