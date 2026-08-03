Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Γκιόρ – Στην Ένωση για 4 χρόνια ο Μίλαν Βιτάλις

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να «κλειδώσει» πλέον ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς έδωσε τα χέρια με την Γκιόρ για την αγορά του Μίλαν Βιτάλις. Η συμφωνία των δύο συλλόγων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, διαμορφώνεται στα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο διεθνής χαφ έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση της Ένωσης για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.

Ο 25χρονος μέσος αποτελεί την επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς για την περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου, με τον αθλητικό διευθυντή της ΑΕΚ να επιλέγει έναν ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε στην περσινή κατάκτηση του ουγγρικού πρωταθλήματος απ’ την Γκιόρ για τη συνέπεια, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να αγωνίζεται σε πολλαπλούς ρόλους στον άξονα.

Πλέον μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον Βιτάλις να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, στη συνέχεια, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο διεθνής Ούγγρος μέσος μέτρησε την περσινή χρονιά 9 γκολ και 3 ασίστ, ενώ οι εμφανίσεις του, του άνοιξαν και την πόρτα της εθνικής Ουγγαρίας.

Ο Βιτάλις δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί φέτος με τη φανέλα της Γκιόρ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τόσο απέναντι στη Βίκινγκουρ στο Champions League όσο και κόντρα στην Μπίσεν στο Conference League.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ