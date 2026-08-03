Conference League: Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός αν περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε-Μπεσίκτας στα Play Off του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν-Απόλλων Λεμεσού στα Play Off της ίδιας διοργάνωσης, εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε-Μπεσίκτας.
  • Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί απ’ την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Μπραν-Απόλλων Λεμεσού.
  • Οι πρώτοι αγώνες για τα Play Off θα διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 27/8, όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) απ’ τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον Γ’ προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως προέκυψε απ’ τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Με Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί απ’ την Άντερλεχτ

Στο μεταξύ, τον νικητή του ζευγαριού Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) που θα προκύψει απ’ τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί απ’ την Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Νορβηγοί ή οι Κύπριοι θα είναι οι αντίπαλοι του «δικεφάλου του Βορρά», εάν δεν τα καταφέρει κόντρα στους Βέλγους, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Εφόσον συμμετάσχει στα Play Off του Conference League ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο ματς στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

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