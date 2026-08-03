Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο ελληνικό FBI ανέθεσε την έρευνα ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

Στην ΕΛΑΣ ανατέθηκε η έρευνα για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε την Κυριακή (2/8/) κατά την διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας στη Δυτική Αττική, κατά την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου.

Η εντολή Μάλλιου στο ελληνικό FBI

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας επικοινώνησε χτες με το Αρχηγείο και έδωσε την εντολή για την διενέργεια της έρευνας και σήμερα το πρωί ο αρχηγός αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος ανέθεσε την υπόθεση στο ελληνικό FBI.

Από αστυνομικές δυνάμεις φρουρείται ο χώρος του συμβάντος

Από την αστυνομία, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών οχημάτων καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα δραματικά πλάνα φαίνονται τα δύο ελικόπτερα να πετούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το ένα πετά λίγο πιο ψηλά από το άλλο, αλλά και τα δύο έχουν την ίδια κατεύθυνση. Ξαφνικά το ένα ελικόπτερο χτυπάει το στροφείο του άλλου. Το πτητικό μέσο που πετούσε πιο χαμηλά, σχεδόν διαλύεται στον αέρα και πέφτει φλεγόμενο στο έδαφος.

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το enikos.gr:

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Άνδρες της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ, άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των δύο πληρωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής, που μετά τη σύγκρουση κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο σε δρόμο, και ο Έλληνας συντονιστής βγήκαν απ’ αυτό λίγα μόλις λεπτά πριν αναφλεγεί από τα καύσιμα.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Όλοι διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο επιβαινόντων του δεύτερου ελικοπτέρου. Οι δύο διασωθέντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα τυφλά σημεία στην πορεία των ελικοπτέρων

Ο μηχανολόγος-μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης μίλησε το πρωί της Δευτέρας (3/8) στο MEGA για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ψάθα.

Αναλύοντας το σχετικό βίντεο, εκτιμά ότι οι δύο χειριστές δεν είχαν αντιληφθεί ο ένας την παρουσία του άλλου λόγω των σημαντικών τυφλών σημείων που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, τα οποία δεν διαθέτουν πλήρως διαφανή θάλαμο (bubble canopy).

«Αυτό που μπορεί κανείς να καταλάβει, είναι ότι τα δύο ελικόπτερα που πλησιάζουν μεταξύ τους έχουν κάποιες τυφλές γωνίες. Φανταστείτε, όταν κάθεστε στο αυτοκίνητό σας, βλέπετε αυτά που βλέπετε, δεν βλέπετε από κάτω, δεν βλέπετε από πάνω. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα ελικόπτερο αυτού του τύπου.

Γιατί να πούμε ότι αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν αυτό που λέμε bubble canopy, το τελείως διαφανές, τη φούσκα που έχουν κάποια μικρότερα ελικόπτερα με τα οποία βλέπει κανείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εδώ λοιπόν, ο πιλότος βλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γι’ αυτό και όταν γίνεται σχηματισμός ελικοπτέρων, το δεύτερο ελικόπτερο που ακολουθεί, το νούμερο δύο του σχηματισμού, πάντα είναι λίγο πιο πίσω και λίγο πιο χαμηλά από το μπροστινό για να βλέπει», είπε αρχικά.

«Δεν είχε γίνει καν σχηματισμός»

«Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είχε γίνει καν σχηματισμός. Γιατί σχηματισμός, αυτό που λέγεται σχηματισμός στην αεροπορική γλώσσα, είναι μία συγκεκριμένη διάταξη ιπτάμενων μέσων, μπορεί να είναι αεροπλάνα, ελικόπτερα, οτιδήποτε, ίδιου τύπου πάντα, όπου ο αρχηγός του σχηματισμού είναι αυτός που οδηγεί και ο νούμερο δύο, νούμερο τρία, τέσσερα, όσα υπάρχουν, ακολουθούν με έναν τρόπο ώστε να είναι ασφαλείς και να έχουν οπτική επαφή και αντίληψη του τι κάνει ο πρώτος.

Εδώ λοιπόν δεν έχουμε σχηματισμό. Εδώ έχουμε δύο ελικόπτερα που πλησιάζουν μεταξύ τους στο ίδιο ίχνος, έρχονται από διαφορετικά σημεία και πλησιάζουν στο ίδιο ίχνος και δεν φαίνεται να έχει ο ένας αντίληψη του άλλου. Γιατί και οι δύο πετούν κανονικά και δεν φαίνεται κάποιος να αντιδρά με κάποιον τρόπο ώστε να έρθει σε σχηματισμό με τον άλλον. Η εκτίμησή μου είναι ότι κανένας από τους δύο δεν είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει και άλλος στην κάτω», συνέχισε.

«Σημαντική η μαρτυρία του τρίτου ελικοπτέρου»

«Αυτό είναι σίγουρα εκτίμηση σε αυτή τη φάση και αυτό που μας λείπει είναι οι ηχογραφήσεις, αν υπάρχουν, από τους ασυρμάτους. Και λέω αν υπάρχουν, γιατί είμαστε μακριά από αεροδρόμιο και πρέπει να δούμε τι ηχογραφημένα υπάρχουν. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα κάνει αυτή τη δουλειά τις επόμενες μέρες. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν και να δούμε τι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο, αν υπάρχει επικοινωνία και μεταξύ τους, του συντονιστικού ελικοπτέρου, γιατί στην περιοχή υπάρχει το FLOGA 1, το BK 117 της Πυροσβεστικής, το οποίο ελέγχει την περιοχή και δίνει οδηγίες.

Υπάρχει ένα εναέριο συντονιστικό. Υπάρχει, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ο συντονιστής να μπει και σε τόσο μικρή λεπτομέρεια και να διαπιστώσει το αν ο καθένας από όλους που βρίσκονται στον χώρο έχει αντιληφθεί και είναι ήδη σε σχηματισμό. Υπάρχει και ένα τρίτο ελικόπτερο που φαίνεται από πίσω και αυτού η μαρτυρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν δείτε στο βίντεο, στη μεγαλύτερη εικόνα, υπάρχει ένα τρίτο ελικόπτερο και εδώ φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένας σχηματισμός από τρία ελικόπτερα, τα οποία πρέπει να κλιμακωθούν με ένα τρόπο ώστε να καταλήξουν στο ίδιο ίχνος και να ξεκινήσουν τις ρίψεις. Δεν είμαι βέβαιος αν έχει γίνει ήδη αυτός ο αρχικός συντονισμός ώστε να βρεθούν και οι τρεις στις θέσεις τους. Σίγουρα ήταν στη διαδικασία», τόνισε ο κ. Λακαφώσης αναφορικά με το δυστύχημα.

Και συνέχισε: «Για να καταλάβετε αυτό που είπαμε και πριν, ότι και το πάνω ελικόπτερο τη στιγμή αυτή, εμείς το βλέπουμε συμπιεσμένο λόγω του τηλεφακού, αλλά αν φανταστούμε τη θέση και των δύο, ο ένας είναι ψηλότερα και το δεύτερο ελικόπτερο είναι κάτω από την κοιλιά του, κάτω από τα πόδια του. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν δύο μικρά παράθυρα στα ποδοστήρια, έχουν μια μικρή οπτική γωνία που μπορούν να δουν προς τα κάτω, δεν βλέπουν όμως κάτω και μπροστά. Είναι λοιπόν ακριβώς το σημείο που ούτε ο πάνω χειριστής μπορεί να δει, ούτε ο δεύτερος μπορεί να δει από πάνω. Είναι τυφλό σημείο και για τους δύο.

Πήγε να κάνει ρίψη νερού;

«Δεν είναι σημείο για να κάνει ρίψη κανείς. Η ρίψη θα γίνει αρκετά πιο κάτω και ακριβώς πάνω στη φωτιά. Απλώς σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, επειδή το ελικόπτερο αυτό κουβαλάει 3-3,5 τόνους είναι το μέγιστο, νερό, οτιδήποτε συμβεί, ο πιλότος είναι πάντα έτοιμος να διώξει το νερό προκειμένου να ελαφρώσει. Άρα είναι η αυτόματη αντίδραση σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Ναι, γι’ αυτό και κατάφερε και έκανε την αναγκαστική προσγείωση. Είναι πιθανό τουλάχιστον αυτό διατήρησε την ψυχραιμία του για τα ελάχιστα αυτά δευτερόλεπτα να διώξει το νερό, να σταθεροποιήσει όσο μπορεί το χτυπημένο ελικόπτερο ώστε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Το κάτω μέρος του ελικοπτέρου, αυτά είναι τα δύο μικρά παράθυρα που είναι στα ποδοστήρια του πιλότου και είναι το μοναδικό σημείο που μπορεί να δει προς τα κάτω. Κάτω από την κοιλιά όμως του ελικοπτέρου, στην πραγματικότητα ορατότητα δεν έχει. Έχει ένα τζάμι από το οποίο μπορεί να γείρει απ’ έξω και να δει, βλέπετε αυτό το στρογγυλό εκεί, αλλά πρέπει κάποιος να θέλει να το κάνει για να δει κάτι», εκτίμησε ο κ. Λακαφώσης.

Τι εξήγησε για τα πληρώματα και τους συνδέσμους των ελικοπτέρων

Για το πλήρωμα και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου ο κύριος Λακαφώσης εξήγησε:

«Αυτά τα ελικόπτερα είναι πιστοποιημένα και επιτρέπεται να πετάνε με έναν χειριστή. Δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι σίγουρα και το ασφαλέστερο δυνατό. Και θα πω από προσωπική εμπειρία, γιατί κάποιος θα πει πού γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα που λέω. Αεροπυρόσβεση έχω δει από κοντά, από μέσα. Έχω βρεθεί πριν χρόνια ως παρατηρητής σε αεροπυρόσβεση με τα μεγάλα ρώσικα ελικόπτερα της εποχής, τα Mi-26 που νοικιάζονταν τότε. Αυτά λοιπόν, τα οποία είχαν πενταμελές πλήρωμα και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο χειριστής, ο πιλότος, ασχολείται με το να πετάξει και να κάνει την υδροληψία και με τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος όμως είναι έξω από το παράθυρο και ο loadmaster πίσω κοιτάει, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ορατότητα. Γιατί έχουν πάντα την ανησυχία ποιος είναι δίπλα μας, ποιος είναι γύρω μας, αν περνάει ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο από κάτω, αν υπάρχει ένα ψηλό κτίριο, οτιδήποτε. Άρα όλα τα μάτια του πληρώματος κοιτάζουν γύρω. Εδώ λοιπόν έχουμε single pilot operations που λένε, με έναν πιλότο μόνο. Και επιτρέπεται.

Ο δίπλα είναι σύνδεσμος, να πούμε και με ακρίβεια τη λέξη. Δεν είναι συντονιστής, είναι σύνδεσμος. Η δουλειά του είναι να μιλάει στον ασύρματο στα ελληνικά και να μεταφέρει πληροφορίες. Δεν είναι συντονιστής με την έννοια του ότι κατευθύνει».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.