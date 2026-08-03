Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός ανασύρθηκε 32χρονος από βάθρα σε φαράγγι

Ένας 32χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από βάθρα στο ρέμα Ορλιά, στη θέση Κόκκινος Βράχος στον Όλυμπο, το μεσημέρι της Κυριακής (2/8). Ο θάνατός του φέρεται να προήλθε από ανακοπή λόγω των κρύων νερών, με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να επιβεβαιώσει την αιτία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στον Όλυμπο: Ένας 32χρονος από την Αμαλιάδα εντοπίστηκε νεκρός σε φαράγγι στη θέση Κόκκινος Βράχος.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βούτηξε σε μια βάθρα και έπαθε ανακοπή μόλις έπεσε στα κρύα νερά του Ολύμπου, με αποτέλεσμα να πνιγεί.
  • Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης με 14 πυροσβέστες που ανέσυραν τον 32χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για ιατροδικαστική εξέταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) στον Όλυμπο, όπου ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε φαράγγι στη θέση Κόκκινος Βράχος.

Ο 32χρονος από την Αμαλιάδα είχε συναντηθεί στην Πιερία με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη και αποφάσισαν να πάνε μαζί στον Όλυμπο.

Οι τρεις φίλοι αναρριχήθηκαν μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Εκεί δημιουργείται ένας από τους πιο ωραίους φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, οι οποίοι καταλήγουν σε μια βάθρα.

Σ’ αυτή τη βάθρα βούτηξε ο 32χρονος, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μόλις έπεσε στα κρύα νερά του Ολύμπου έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112 και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έφτασαν 14 πυροσβέστες, ύστερα από πεζοπορία δύο ωρών, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και τον παρέδωσαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του 32χρονου.

 

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