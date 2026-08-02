Μαρία Καρυστιανού: Διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – «Οι διχαστικές δηλώσεις του τον θέτουν εκτός Κινήματος»

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Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τονίζοντας πως «οι διχαστικές δηλώσεις του τον θέτουν εκτός Κινήματος».

Αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».