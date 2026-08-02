Τουρνάς για την τραγωδία στη Ψάθα: «Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων»

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, για την τραγωδία στη Ψάθα, όπου δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Δανός, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στη δυτική Αττική.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς» αναφέρει ακόμη ο κ. Τουρνάς.

«Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων» καταλήγει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.