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Συνεχίζονται οι έρευνες για νεκρούς στη θαλάσσια περιοχή της Θέουτα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή της Θέουτα, μετά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα, με 67 πτώματα να έχουν ήδη ανασυρθεί. Οι αρχές προετοιμάζονται να δεχθούν έως και 200 πτώματα, ενώ η κυβέρνηση της Μαδρίτης δέχεται κριτική για τον χειρισμό της κρίσης. Τώρα επικρατεί ηρεμία, με εργασίες για την τοποθέτηση πλωτού φράγματος.

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ΘΕΟΥΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή της Θέουτα συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να πνίγηκαν κατά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών.
  • Έως τώρα, 67 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα, ενώ αστυνομικός δήλωσε στην El País ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα».
  • Περίπου 50.000 μετανάστες κατάφεραν να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν οικειοθελώς. Σήμερα, εργαζόμενοι τοποθετούν σημαδούρες για να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή της Θέουτα, συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να πνίγηκαν κατά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Θέουτα: «Υπάρχουν κι άλλοι νεκροί στη θάλασσα» – Ανασύρθηκαν 67 σοροί

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας, RTVE, μετέδωσε νωρίς την Κυριακή 02/08 ότι η πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών.

67 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα

Οι άνθρωποι αυτοί κολυμπώντας από το Μαρόκο, έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Τι αποκαλύπτει η El País

Αστυνομικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα». Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, μέχρι την Παρασκευή 31/08, περίπου 50.000 μετανάστες κατάφεραν να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα από το Μαρόκο. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως έκτοτε, οι περισσότεροι από τους μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο. Όπως και να’ χει, η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει δεχθεί έντονη κριτική από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ., για τον χειρισμό της κρίσης.

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Σημαδούρες και ένα πλωτό φράγμα…

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στις ακτές της Θέουτα, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή, ενώ δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται επί του παρόντος προσπάθειες εισόδου στον θύλακα διά θαλάσσης. Το μόνο που μπορούσε να διακρίνει κανείς ήταν κάποιοι εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες προκειμένου να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.

 

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