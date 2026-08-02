Θέουτα: «Υπάρχουν κι άλλοι νεκροί στη θάλασσα» – Ανασύρθηκαν 67 σοροί

Η ΕΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει επείγουσα συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών την Τρίτη, εν μέσω συνεχιζόμενων διχασμών στην Ένωση σχετικά με την άφιξη περισσότερων από 50.000 μεταναστών στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα στη βόρεια Αφρική.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην απόπειρα διέλευσης. Κάποιοι πνίγηκαν, ενώ άλλοι καταπλακώθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα κυματοθραύστη. Οι αξιωματικοί της Πολιτοφυλακής συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν κι άλλοι νεκροί στη θάλασσα. Η πόλη προετοιμάζει εγκαταστάσεις με χωρητικότητα 200 σορών.

Η απόφαση για τη σύγκληση συνόδου κορυφής υπουργών ήταν ομόφωνη, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις διαιρέσεις στο μπλοκ και να αποκαταστήσουν μια ενιαία προσέγγιση στη μετανάστευση.

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών προς τη Θέουτα σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων (1.640 ποδιών) στα σύνορά της με το Μαρόκο.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, δήλωσε το Σάββατο: «Έχω έρθει σε επαφή με τον Ισπανό πρωθυπουργό και παρέχουμε όποια βοήθεια μπορούμε».

Η Ιταλία και η Δανία, με κάποια υποστήριξη από την Πολωνία και τη Σουηδία, χρησιμοποίησαν τη συνάντηση του Σαββάτου για να επικρίνουν την Ισπανία για ό,τι είχε συμβεί.

Σε μια οργισμένη επιστολή το Σάββατο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε τις «ψεύτικες ειδήσεις» και την «παραπληροφόρηση», επισημαίνοντας ότι «σχεδόν όλοι» οι μετανάστες είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μετά την παρέμβαση του στρατού την Παρασκευή, «αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη».

Είναι κατανοητό ότι στη συνάντηση του Σαββάτου συζητήθηκαν επίσης οι ύποπτες προσπάθειες της Ρωσίας να διαδώσει παραπληροφόρηση με σκοπό την πρόκληση διαφωνίας εντός της ΕΕ.

Υπάρχει απογοήτευση στην Ισπανία για το γεγονός ότι προηγούμενα περιστατικά αυτής της κλίμακας, όπως η μαζική άφιξη μεταναστών στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας ή Ρωσίας-Φινλανδίας, χαρακτηρίστηκαν ως «υβριδικές επιθέσεις» και συνάντησαν την αλληλεγγύη της υπόλοιπης ΕΕ.

Παρόλο που περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο μέχρι τις 6 μ.μ. την Παρασκευή, η εισροή προκάλεσε πολιτική κρίση για την κυβέρνηση της Μαδρίτης και οδήγησε ορισμένες χώρες της ΕΕ να ζητήσουν την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν.

«Δεν έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα»

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, πρόεδρος της Θέουτα, δήλωσε ότι ενώ πολλοί άνθρωποι είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο, δεν είχαν φύγει όλοι όσοι είχαν περάσει στην πόλη.

«Δεν έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα επειδή υπάρχουν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι που πρέπει να επιστραφούν και εξακολουθεί να υπάρχει μια ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από ανησυχία και ανησυχία», είπε. Ζήτησε επίσης να παραμείνουν σε ισχύ «όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν εφαρμοστεί» στη Θέουτα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πληθυσμού.

Ο Σάντσεθ ζήτησε τη συνάντηση μετά από αυτό που φαινόταν να αποτελεί κατάρρευση της ενότητας της ΕΕ σχετικά με την πολιτική εξωτερικών συνόρων, με την Ιταλία να επιτίθεται στην Ισπανία.

Η Ιταλία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα αναστείλει τις συμφωνίες Σένγκεν με την Ισπανία για ένα μήνα, παρόλο που η Θέουτα – και το άλλο βορειοαφρικανικό έδαφος της Ισπανίας, η Μελίγια – υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες Σένγκεν που εμποδίζουν την περαιτέρω μετακίνηση εντός της ζώνης.