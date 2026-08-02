Νέα φωτιά στο Άργος

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σταθαίικα Άργους.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 9:30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.