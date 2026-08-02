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Νέα φωτιά στο Άργος

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σταθαίικα Άργους, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9:30. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αργολίδας διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σταθαίικα Άργους.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αργολίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σταθαίικα Άργους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 9:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

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