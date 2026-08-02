Κριστιάνο Ρονάλντο: Γάμος-υπερπαραγωγή στη γενέτειρά του

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Τζορτζίνα Ροντρίγκες το επόμενο Σαββατοκύριακο στο νησί όπου μεγάλωσε.

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής και η 32χρονη Τζορτζίνα σύμφωνα με τις πληροφορίες θα τελέσουν τον γάμο τους στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ και στη συνέχεια η γαμήλια δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στο πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace.

Είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι το ζευγάρι θα παντρευόταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα. Ωστόσο, οι φήμες αμφισβητήθηκαν, καθώς το κτήμα παρέμεινε ανοιχτό για το κοινό τις ίδιες ημέρες.

Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, ο Ρονάλντο αναμένεται τελικά να παντρευτεί στον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ. Οι γάμοι εκεί ξεκινούν συνήθως από τις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια οι καλεσμένοι μεταφέρονται στο ξενοδοχείο Savoy Palace, το οποίο διαθέτει τέσσερα εστιατόρια.

Πηγή ανέφερε: «Οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν ενημερωθεί ότι δύο όροφοι θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς και αρκετοί χώροι των μπαρ».

Το Φουντσάλ είναι η γενέτειρα και η ιδιαίτερη πατρίδα του ποδοσφαιρικού αστέρα. Στην πόλη υπάρχει χάλκινο άγαλμα προς τιμήν του, ενώ ένα ξενοδοχείο φέρει επίσης το όνομά του.

Παρότι η περιουσία του εκτιμάται μεταξύ 1,2 και 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η επιλογή του Ρονάλντο να επιστρέψει στη γενέτειρά του για τον γάμο του θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική και συναισθηματική. Μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας, μοιραζόταν ένα δωμάτιο με όλα τα αδέλφια του και σε ηλικία μόλις 11 ετών έφυγε από το σπίτι για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η τελευταία ανάρτηση της 32χρονης στο Instagram

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Εμφανίστηκαν με εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια λίγο πριν από τον φημολογούμενο γάμο

Το ζευγάρι έχει τραβήξει τα βλέμματα, καθώς και οι δύο εμφανίστηκαν να φορούν εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια τις ημέρες πριν από τον φημολογούμενο γάμο τους, μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία.

Η Τζορτζίνα έκανε μια σαφή αναφορά στο εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρό της σε νέα ανάρτηση που δημοσίευσε την Παρασκευή.

Το μοντέλο ανέδειξε τη σιλουέτα της ποζάροντας μόνη της στην παραλία, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε και μια οικογενειακή φωτογραφία με τον αρραβωνιαστικό της και τον 16χρονο γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ.

Παράλληλα, δημοσίευσε μια selfie στην οποία φαινόταν να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Λίγο πριν από τη φημολογούμενη μεγάλη ημέρα, ο Κριστιάνο και η Τζορτζίνα πέρασαν χαλαρές στιγμές στην παραλία. Στη λεζάντα της ανάρτησης, εκείνη έγραψε: «Shinrin-yoku», έναν ιαπωνικό όρο που περιγράφει τη χαλάρωση και την ευεξία μέσα στη φύση.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τον φημολογούμενο γάμο, τόσο ο Κριστιάνο όσο και η Τζορτζίνα έχουν εμφανιστεί να φορούν εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια, ενισχύοντας τις εικασίες γύρω από τον επικείμενο γάμο τους.