Κριστιάνο Ρονάλντο: Η συγκίνηση του «CR7» στο «αντίο» του από τα Μουντιάλ, μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία – Δείτε βίντεο

Τέλος στην πορεία της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 έβαλε η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 στη φάση των «16», χάρη σε γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή ενδέχεται να σηματοδότησε και την τελευταία εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Πορτογάλος σταρ είχε ήδη προαναγγείλει ότι η διοργάνωση σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα ήταν η τελευταία του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο Dallas Stadium, ο Ρονάλντο δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας είδε το όνειρο της κατάκτησης ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου να απομακρύνεται οριστικά, στην έκτη παρουσία του στη διοργάνωση.

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Το γκολ που έκρινε την πρόκριση

Ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Ισπανός μέσος σκόραρε στις καθυστερήσεις και έδωσε στην Ισπανία την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Αμέσως μετά το γκολ, οι κάμερες στράφηκαν στον Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος αρχηγός έδειξε την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του, καθώς αντιλήφθηκε ότι η Πορτογαλία δύσκολα θα μπορούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

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Έξι Μουντιάλ και ένα τρόπαιο που… δεν κατέκτησε

Ο 41χρονος Ρονάλντο ολοκλήρωσε, όπως όλα δείχνουν, τη διαδρομή του στα Παγκόσμια Κύπελλα με 27 συμμετοχές, 11 γκολ και 2 ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά. Ο Πορτογάλος σταρ αγωνίστηκε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις και άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

Η καλύτερη πορεία του με την Πορτογαλία σε Μουντιάλ καταγράφηκε το 2006, στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε, οι Ίβηρες έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και κατέλαβαν την τέταρτη θέση, μετά την ήττα με 3-1 από τη Γερμανία στον μικρό τελικό.

Στη συνέχεια, η Πορτογαλία γνώρισε δύο αποκλεισμούς στη φάση των «16», ενώ στο Μουντιάλ του Κατάρ σταμάτησε στα προημιτελικά, μετά την ήττα με 1-0 από το Μαρόκο.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο»

Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε μιλήσει για το μέλλον του με την εθνική ομάδα και είχε ξεκαθαρίσει ότι το τέλος της διεθνούς διαδρομής του πλησιάζει.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι αύριο δεν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι», είχε δηλώσει.

Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος σταρ μίλησε σε τρίτο πρόσωπο για τη διαδρομή του: «Η ημέρα που θα αποσυρθώ από την εθνική ομάδα θα έρθει. Αλλά θα είμαι ειλικρινής. Ό,τι κι αν συμβεί, ο Κριστιάνο θα φύγει με καθαρή συνείδηση, όχι 100%, αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά είναι θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπώ».

«Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε ημέρα. Και έχω πετύχει τρία γκολ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τα πάω και άσχημα, σωστά;», πρόσθεσε.

Το αβέβαιο μέλλον με την Πορτογαλία

Η ήττα από την Ισπανία ενδέχεται να μην ήταν μόνο το τελευταίο παιχνίδι του Ρονάλντο σε Μουντιάλ, αλλά και η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει γράψει ιστορία με την εθνική ομάδα της χώρας του. Παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με 146 γκολ σε 233 συμμετοχές.

Αν αυτή ήταν πράγματι η τελευταία του εμφάνιση με την Πορτογαλία, ο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική ομάδα έχοντας αφήσει ένα μοναδικό αποτύπωμα. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο, παρέμεινε η μοναδική κορυφή που δεν κατάφερε να κατακτήσει.