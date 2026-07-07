Βέλγιο: Φωτιά στο υπό κατασκευή μουσείο Kanal στις Βρυξέλλες – Ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων

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Ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μελλοντικού μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα. Το μουσείο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας, για πυρκαγιά στην οροφή κτιρίου εντός των εγκαταστάσεων. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες αργότερα.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η πυρκαγιά ξέσπασε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε χώρο ακριβώς κάτω από την οροφή.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην οροφή της πτέρυγας όπου θα φιλοξενηθεί το κέντρο αρχιτεκτονικής.

Το έργο του νέου μουσείου

Το νέο κέντρο σύγχρονης τέχνης αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες στα τέλη Νοεμβρίου. Οι εγκαταστάσεις του θα εκτείνονται σε έκταση 40.000 τ.μ., κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα.

Το μουσείο κατασκευάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930. Το κτίριο είχε λειτουργήσει ως πρώην εργοστάσιο και εκθεσιακός χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.