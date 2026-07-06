Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Γιατί ο Τραμπ επενδύει στον «φίλο» του τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μεταβαίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κυρίως για να συναντήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον «φίλο» και «σεβαστό ηγέτη».

«Πηγαίνω λόγω του Ερντογάν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στις 24 Ιουνίου, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει στενότερη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ξεκινά την Τρίτη στην Άγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση της Τουρκίας στη Συμμαχία φαίνεται να έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.

Από τις κυρώσεις για τους S-400 στη στρατηγική αναβάθμιση της Άγκυρας

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας βρίσκονταν στο χαμηλότερο σημείο τους. Μετά την παραλαβή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 το 2019, η Ουάσινγκτον απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενώ το 2020 επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική υπηρεσία αμυντικών προμηθειών.

Σήμερα, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις διαφορές δεν έχουν επιλυθεί, αναλυτές και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν στο Foxnews ότι η Τουρκία έχει καταστεί πολύ σημαντική για να παραμεριστεί, καθώς το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που θέτουν η Ρωσία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζέιμς Τζέφρι, υποστήριξε ότι η προσωπική σχέση Τραμπ και Ερντογάν είναι πραγματική, αλλά εξήγησε πως η στρατηγική σημασία της Τουρκίας υπερβαίνει τις προσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών.

«Ο Τραμπ πραγματικά συμπαθεί τον Ερντογάν και ο Ερντογάν συμπαθεί τον Τραμπ. Είναι η λογική του ισχυρού και αποφασιστικού ηγέτη», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Τουρκία «απαραίτητη για τη διατήρηση της αμερικανικής στρατηγικής περιμέτρου γύρω από την Ευρασία», λόγω της στρατιωτικής ισχύος, της γεωγραφικής της θέσης και της δυνατότητάς της να προβάλλει στρατιωτική ισχύ.

Ο ρόλος της Τουρκίας σε Ουκρανία, Συρία και Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Hudson Institute, Τζαν Κασάπογλου, το ΝΑΤΟ επιστρέφει στις βασικές αρχές της συλλογικής άμυνας, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις χώρες που διαθέτουν ουσιαστικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, συνορεύει με τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες της Συμμαχίας.

Ο πρώην σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ριτς Άουτσεν, υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια για το ΝΑΤΟ χωρίς την πλήρη ενσωμάτωση της Τουρκίας».

Ο Τζέφρι εκτίμησε επίσης ότι η Άγκυρα συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της ουκρανικής αντίστασης απέναντι στη Ρωσία, εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία απέτρεψε την είσοδο επιπλέον ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ υπενθύμισε την έγκαιρη παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar στην Ουκρανία και τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Κατά τον ίδιο, η ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ έφερε επίσης τις ΗΠΑ και την Τουρκία πιο κοντά, καθώς η Άγκυρα στήριξε τις δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν.

Οι αντιδράσεις για τη Χαμάς, τους S-400 και τις σχέσεις με Ρωσία και Κίνα

Παρά τη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.

Επισημαίνουν ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να στηρίζει δημόσια τη Χαμάς, αρνούμενος να τη χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους S-400 και παράλληλα επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τους BRICS και τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου πρωταγωνιστούν η Ρωσία και η Κίνα.

Ο αναλυτής του Foundation for Defense of Democracies, Σινάν Τζιντί, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που έχει επιδιώξει συμμετοχή τόσο στους BRICS όσο και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Το Κογκρέσο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για στενότερη αμυντική συνεργασία

Σύμφωνα με τον Τζιντί, το βασικό εμπόδιο στις επιδιώξεις της Άγκυρας δεν είναι ο Λευκός Οίκος αλλά το αμερικανικό Κογκρέσο.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε άλλωστε η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F110 αξίας 700 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γκρέγκορι Μικς, κατηγόρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόφαση, ούτε αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση των S-400 από την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Τζέφρι εκτίμησε ότι η πώληση των κινητήρων F110 είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς η ταυτόχρονη λειτουργία των S-400 με τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες τεχνολογίες των Ηνωμένων Πολιτειών.